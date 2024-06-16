Данія незабаром передасть Україні винищувачі F-16

Зеленський після зустрічі з прем'єркою Данії анонсував допомогу.

Найближчим часом Україна отримає винищувачі F-16 від уряду Данії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен під час Глобального саміту миру у Швейцарії.

«Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації «Формули миру». Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом», — написав Зеленський.

Президент також зазначив, що сторони окремо обговорили затвердження переговорної рамки та початок перемовин щодо вступу України до ЄС уже в червні.

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