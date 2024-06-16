Дания вскоре передаст Украине истребители F-16

Зеленский после встречи с премьером Дании анонсировал помощь.

В ближайшее время Украина получит истребители F-16 от правительства Дании. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время Глобального саммита мира в Швейцарии.

«Благодарен Метте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации "Формулы мира". Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время», - написал Зеленский.

Президент также отметил, что стороны отдельно обсудили утверждение переговорной рамки и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

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