В США признали невиновной в убийстве женщину, которая провела в тюрьме 43 года

Срок заключения 63-летней Сандры Хэмме, самое длинное известное незаконное осуждение женщины в истории США.

Источник фото: The Kansas City Star

В США суд признал 63-летнюю Сандру Хэмме невиновной в убийстве, по обвинению в котором женщина провела в тюрьме 43 года. Об этом сообщает «The Guardian».

Райан Хорсман – судья округа Ливингстон в Миссури – нашел «четкие и убедительные» доказательства того, что Сандра не убивала работницу библиотеки в 1980 году.

По мнению суда, «доказательства прямо» связывают убийство с местным полицейским, который позже попал в тюрьму за другое преступление.

Хэмме, которая провела последние 43 года за решеткой, должны освободить в течение 30 дней. Как заявляли ее адвокаты, срок заключения Хэммэ знаменует собой самый длинный известный неправомерный приговор женщины в истории США.

В 1980-м в Сент-Джозефе, штат Миссури, убили Патрицию Ешке – работницу местной библиотеки.

Как пишут в СМИ, Сандра признала себя виновной в преступлении, чтобы избежать смертной казни. Позже приговор был отменен, но в 1985 году состоялся однодневный судебный процесс, в котором единственным доказательством против женщины было ее «признание». По результатам рассмотрения дела, женщину приговорили к пожизненному заключению.

В своем решении судья постановил, что «никакие доказательства, кроме недостоверных заявлений госпожи Хэмме, не связывают ее с преступлением», добавив, что эти заявления были «взяты, когда она находилась в психиатрическом кризисе и испытывала физическую боль».

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