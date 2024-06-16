Если россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться, – Премьер Италии о защите Украины

Джорджа Мелони на Саммите мира призвала к международному единству для защиты Украины.

Источник фото: RFI

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на Саммите мира в Швейцарии призвала международное сообщество объединить усилия для защиты Украины. Она подчеркнула, что если россия не согласится с этими условиями, ее заставят сдаться.

«Защищать Украину - это объединить все усилия международного сообщества для ее защиты. Если россия не согласится [с этими условиями], мы заставим ее сдаться», - заявила Мелони.

Она подчеркнула, что необходимо установить минимальные условия для мирной дискуссии, но мир не означает, что Украина должна сдаться, как того желает российский диктатор владимир путин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.