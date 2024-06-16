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Если россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться, – Премьер Италии о защите Украины

15:52, 16 июня 2024
Джорджа Мелони на Саммите мира призвала к международному единству для защиты Украины.
Если россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться, – Премьер Италии о защите Украины
Источник фото: RFI
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на Саммите мира в Швейцарии призвала международное сообщество объединить усилия для защиты Украины. Она подчеркнула, что если россия не согласится с этими условиями, ее заставят сдаться.

«Защищать Украину - это объединить все усилия международного сообщества для ее защиты. Если россия не согласится [с этими условиями], мы заставим ее сдаться», - заявила Мелони.

Она подчеркнула, что необходимо установить минимальные условия для мирной дискуссии, но мир не означает, что Украина должна сдаться, как того желает российский диктатор владимир путин.

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