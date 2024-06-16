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Кулеба: мы не позволим рф говорить на языке ультиматумов

15:17, 16 июня 2024
Украина не позволит россии говорить на языке ультиматумов, как он говорит сейчас.
Кулеба: мы не позволим рф говорить на языке ультиматумов
Источник фото: EPA/UPG
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина знает, что в какой-то момент нужно будет говорить с рф, однако москве не разрешат говорить на языке ультиматумов.

Об этом он сказал журналистам во второй день Глобального саммита мира в Швейцарии, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы также понимаем прекрасно, что придет момент, когда нужно будет говорить с россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим россии говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас», - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также указал, что недавний ультиматум путина «никакого аппетита на саммите не вызвал, потому что все понимают, что это было сделано с одной простой целью – создать некую пиар-волну накануне саммита».

Напомним, Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходит в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

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