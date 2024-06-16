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Кулеба: ми не дозволимо рф говорити мовою ультиматумів

15:17, 16 червня 2024
Україна не дозволить росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз.
Кулеба: ми не дозволимо рф говорити мовою ультиматумів
Джерело фото: EPA/UPG
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна знає, що у якийсь момент треба буде говорити з рф, проте москві не дозволять говорити мовою ультиматумів.

Про це він сказав журналістам у другий день Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми також розуміємо прекрасно, що настане момент, коли треба буде говорити з росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз», - наголосив Кулеба.

Глава МЗС також вказав, що нещодавний ультиматум путіна «ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою – створити таку собі піар-хвилю напередодні саміту».

Нагадаємо, Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходить у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

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