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Змішування поняття миру з підкоренням встановило би небезпечний прецедент для усіх – Мелоні

14:58, 16 червня 2024
Прем’єрка Італії наголосила, що змішування поняття миру з підкоренням встановило би небезпечний прецедент для усіх.
Змішування поняття миру з підкоренням встановило би небезпечний прецедент для усіх – Мелоні
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Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що мир для України не має означати капітуляцію, як це собі досі уявляють у кремлі, і таке «мирне врегулювання» було би небезпечним прецедентом.

Про це вона заявила у своєму виступі на другому дні Глобального саміту миру у Швейцарії, пише «ЄП».

«Шановні колеги, "мир" – це не означає капітуляція, як, схоже, пропонує президент путін своїми останніми заявами. Це не так. Змішування поняття миру з підкоренням встановило би небезпечний прецедент для усіх», – наголосила прем’єрка Італії.

«Захищати Україну означає об’єднати всі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо росія не погодиться з умовами, ми примусимо її здатися. Нам треба встановити мінімальні умови для цієї дискусії», - сказала вона.

Джорджія Мелоні зазначила, що союзники мають продовжувати зусилля для максимальної підтримки України та зауважила, що останній саміт G7 під головуванням Італії, на її думку, забезпечив достатньо потужні рішення – зокрема про використання заморожених активів рф на користь України.

«Дорогий Володимире, сьогодні хочу вам сказати, що ви можете продовжувати розраховувати на нас – стільки, скільки буде необхідно… Ми збираємо зробити усе можливе для того, щоби мирне вільне майбутнє для України стало реальністю», – заявила Мелоні

Нагадаємо, що Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки.

Крім того, у другий день Глобального саміту миру у Швейцарії президент Литви Гітанас Науседа виступив із пропозицією створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення росії до відповідальності за злочини проти України.

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