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Литва пропонує створити трибунал для притягнення рф до відповідальності за злочини проти України

14:04, 16 червня 2024
Президент Литви заявив, що неможливо досягнути справедливого миру без притягнення росії до відповідальності за злочини.
Литва пропонує створити трибунал для притягнення рф до відповідальності за злочини проти України
Фото з відкритих джерел
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У другий день Глобального саміту миру у Швейцарії президент Литви Гітанас Науседа виступив із пропозицією створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення росії до відповідальності за злочини проти України.

«Російська агресивна війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наша колективна зобов'язаність бути повністю солідарними з Україною у ці важкі часи», — наголосив Науседа.

Президент Литви підкреслив, що єдиним способом досягнення миру в Україні є повне відновлення її територіальної цілісності. На його думку, росія повинна «припинити свою агресію повністю та безумовно вивести всі свої війська та військове обладнання з України».

«Неможливо досягнути справедливого миру без притягнення (росії - ред.) до відповідальності за злочини. Це потрібно зробити на основі статуту ООН. Щоби впевнитися в цьому, ми хочемо створити спеціальний міжнародний трибунал», — заявив Науседа, закликавши учасників саміту підтримати цю ініціативу.

Пропозиція президента Литви є частиною ширшого міжнародного зусилля щодо встановлення відповідальності за порушення міжнародного права та підтримки України у боротьбі за свою незалежність і суверенітет.

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