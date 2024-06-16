Другий день Глобального саміту миру: Зеленський провів зустріч із президентом Палау

Зеленський обговорив з Палау екологічні загрози від російської окупації.

У Швейцарії 16 червня розпочався другий день Глобального саміту миру. Перед пленарним засіданням Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Палау Сурангелом Віппсом-молодшим. Про це глава держави повідомив у своєму блозі в Telegram. Зеленський зазначив, що ця зустріч стала першим контактом на найвищому рівні між Києвом та Нгерулмудом.

«Розповів про загрози екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС. Запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру «Екологічна безпека», — повідомив Зеленський.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Палау Густав Айтаро підписав пункт про екологічну безпеку. З українського боку документ підписав глава МЗС Дмитро Кулеба.

«Дякую за чітку позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Питання, які обговорюються на Саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу», — підкреслив Зеленський.

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