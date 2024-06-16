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Второй день Глобального саммита мира: Зеленский провел встречу с президентом Палау

13:46, 16 июня 2024
Зеленский обсудил с Палау экологические угрозы от российской оккупации.
Второй день Глобального саммита мира: Зеленский провел встречу с президентом Палау
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В Швейцарии 16 июня начался второй день Глобального саммита мира. Перед пленарным заседанием Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Палау Сурангелом Виппсом-младшим. Об этом глава государства сообщил в своем блоге в Telegram. Зеленский отметил, что эта встреча стала первым контактом на высшем уровне между Киевом и Нгерулмудом.

«Рассказал об угрозах экологии, которые провоцирует российская оккупация Запорожской АЭС. Пригласил Палау присоединиться к имплементации пункта Формулы мира "Экологическая безопасность», - сообщил Зеленский.

Во время встречи министр иностранных дел Палау Густав Айтаро подписал пункт об экологической безопасности. С украинской стороны документ подписал глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Спасибо за четкую позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Вопросы, которые обсуждаются на Саммите, важны не только для Европы, но и для всего мира», - подчеркнул Зеленский.

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