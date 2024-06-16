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Литва предлагает создать трибунал для привлечения рф к ответственности за преступления против Украины

14:04, 16 июня 2024
Президент Литвы заявил, что невозможно достичь справедливого мира без привлечения России к ответственности за преступления.
Литва предлагает создать трибунал для привлечения рф к ответственности за преступления против Украины
Фото из открытых источников
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Во второй день Глобального саммита мира в Швейцарии президент Литвы Гитанас Науседа выступил с предложением создать специальный международный трибунал для привлечения россии к ответственности за преступления против Украины.

«Российская агрессивная война против Украины нарушает все принципы устава ООН. Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства. Наша коллективная обязанность быть полностью солидарными с Украиной в эти трудные времена», - подчеркнул Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что единственным способом достижения мира в Украине является полное восстановление ее территориальной целостности. По его мнению, россия должна «прекратить свою агрессию полностью и безусловно вывести все свои войска и военное оборудование из Украины».

«Невозможно достичь справедливого мира без привлечения (россии - ред.) к ответственности за преступления. Это нужно сделать на основе устава ООН. Чтобы убедиться в этом, мы хотим создать специальный международный трибунал», - заявил Науседа, призвав участников саммита поддержать эту инициативу.

Предложение президента Литвы является частью более широкого международного усилия по установлению ответственности за нарушение международного права и поддержки Украины в борьбе за свою независимость и суверенитет.

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