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Смешение понятия мира с покорением установило бы опасный прецедент для всех – Мелони

14:58, 16 июня 2024
Премьерка Италии подчеркнула, что смешивание понятия мира с покорением установило бы опасный прецедент для всех.
Смешение понятия мира с покорением установило бы опасный прецедент для всех – Мелони
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Премьерка Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что мир для Украины не должен означать капитуляцию, как это себе до сих пор представляют в кремле, и такое «мирное урегулирование» было бы опасным прецедентом.

Об этом она заявила в своем выступлении на втором дне Глобального саммита мира в Швейцарии, пишет «ЕП».

«Уважаемые коллеги, «мир» – это не означает капитуляция, как, похоже, предлагает президент путин своими последними заявлениями. Это не так. Смешение понятия мира с подчинением установило бы опасный прецедент для всех», – подчеркнула премьер Италии.

«Защищать Украину означает объединить все усилия международного сообщества для защиты Украины. Если россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться. Нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии», – сказала она.

Джорджия Мелони отметила, что союзники должны продолжать усилия для максимальной поддержки Украины и отметила, что последний саммит G7 под председательством Италии, по ее мнению, обеспечил достаточно мощные решения – в частности, об использовании замороженных активов рф в пользу Украины.

«Дорогой Владимир, сегодня хочу вам сказать, что вы можете продолжать рассчитывать на нас – столько, сколько будет необходимо… Мы собираемся сделать все возможное для того, чтобы мирное свободное будущее для Украины стало реальностью», – заявила Мелони.

Напомним, Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Кроме того, во второй день Глобального саммита мира в Швейцарии президент Литвы Гитанас Науседа выступил с предложением создать специальный международный трибунал для привлечения россии к ответственности за преступления против Украины.

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