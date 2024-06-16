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Норвегия предоставит Украине более $73 миллионов на восстановление энергетики

14:22, 16 июня 2024
Норвегия сообщила, что уже решено, что 120 млн крон пойдут на ремонт энергетики в Харькове.
Норвегия предоставит Украине более $73 миллионов на восстановление энергетики
Источник фото: АР
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Норвегия предоставит Украине 1,1 миллиарда норвежских крон (свыше 73 миллионов долларов США), чтобы помочь в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет «The Guardian».

«россия осуществляет массовые, систематические атаки, чтобы парализовать энергосеть, но украинцы работают день и ночь, чтобы обеспечить необходимую поставку электроэнергии для населения», - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Он отметил, что Норвегия ведет диалог с Украиной об использовании предоставленных денежных средств. По его словам, «сами украинцы лучше понимают, что нужно». Премьер также добавил, что важно начать ремонт инфраструктуры до наступления зимы.

Норвегия сообщила, что уже решено, что 120 млн крон пойдут на ремонт энергетики в Харькове. В семи родильных и операционных операциях в Харьковской области будут установлены солнечные батареи.

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