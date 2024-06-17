Практика судов
  1. В Украине

В Киеве из-за значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть

07:41, 17 июня 2024
Асфальтировать поврежденный участок обещают в ближайшие дни при благоприятных погодных условиях.
В Киеве из-за значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице 15 июня на ул. Антоновича в результате значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть. Об этом сообщили в КГГА.

Там заявили, что специалисты «Киевавтодора» занялись устранением последствий повреждения асфальтного покрытия.

Как отметили в коммунальной корпорации, асфальтирование этого участка будет осуществляться в ближайшие дни при благоприятных погодных условиях.

Напомним, в субботу в Киеве прошел сильный дождь, из-за которого затопило улицы. Видео столичного потопа обнародовали местные жители в соцсетях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Антикоррупционном суде рассказали, при каких условиях конкурс на должности судей ВАКС станет бессмысленным

Для новых судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС пока нет свободных помещений.

Верховный Суд высказался об основаниях и условиях обращения с иском субъекта властных полномочий к субъекту частного права в административном судопроизводстве

Исключительные основания и критерии обращения с иском субъекта властных полномочий к субъекту частного права в административном судопроизводстве – позиция Верховного Суда.

Досудебное расследование свелось только к хаотическим обыскам, изъятию имущества и денежных средств – Верховный Суд оставил в силе приговор прокурору

Согласно заключению служебного расследования вместо принятия соответствующих мер по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, сбору надлежащих и допустимых доказательств, досудебное расследование свелось только к хаотическим обыскам, изъятию имущества и денежных средств.

В ВККС рассказали, почему Комиссии необходима финансовая независимость от ГСА и Совета правосудия

ВККС сможет более оперативно распоряжаться бюджетными средствами, а в отношениях с Советом правосудия могут возникнуть проблемы.

Верховная Рада предусмотрела новое условие для освобождения от штрафов за нарушение военного учета

Новый закон предусматривает – если Минобороны как держатель Реестра «Оберег» имеет возможность самостоятельно получить персональные данные из других электронных ресурсов, то ответственность по статьям 210 и 210-1 КУпАП за нарушение правил военного учета не наступает.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду