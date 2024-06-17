В Киеве из-за значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть

Асфальтировать поврежденный участок обещают в ближайшие дни при благоприятных погодных условиях.

В столице 15 июня на ул. Антоновича в результате значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть. Об этом сообщили в КГГА.

Там заявили, что специалисты «Киевавтодора» занялись устранением последствий повреждения асфальтного покрытия.

Как отметили в коммунальной корпорации, асфальтирование этого участка будет осуществляться в ближайшие дни при благоприятных погодных условиях.

Напомним, в субботу в Киеве прошел сильный дождь, из-за которого затопило улицы. Видео столичного потопа обнародовали местные жители в соцсетях.

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