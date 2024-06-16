Ветеранам упростили возможность подачи заявлений на назначение жилищной льготы

Вместо двух отдельных заявлений подается одно упрощенное – о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот.

Пенсионный фонд вместе с Министерством по делам ветеранов реализовал экспериментальный проект, упрощающий ветеранам войны, а также их семьям процесс обращения за жилищной льготой.

Как сообщают в ПФУ, с июня упрощенное заявление можно подать на веб-портале электронных услуг Фонда.

«Реализация экспериментального проекта по усовершенствованию порядка взятия на учет ветеранов войны и предоставления им льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг упрощает формат и процедуру самого обращения, цифровизирует информацию, необходимую для назначения льготы», - рассказал Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

По его словам, вместо двух отдельных заявлений, по новому проекту, подается одно упрощенное – о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот. В упрощенном заявлении ветерану войны нужно указать значительно меньшее количество информации, чем это было раньше, ведь обработка данных осуществляется путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.

Кроме того, согласно новому механизму, подать заявление на назначение льгот вместо ветерана войны могут члены его семьи. К ним относятся, в частности, муж, жена, нетрудоспособные родители, неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы и др.

Подать заявление и необходимые документы можно в один из способов:

лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте – на адрес органа Фонда;

онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ и мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Благодаря возможности в автоматическом режиме получать информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны, подтверждение статуса участника боевых действий происходит мгновенно.

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