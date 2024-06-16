На Полтавщине полиция с собаками всю ночь искала ребенка, который спал в машине возле дома

Поиски парня продолжались всю ночь, а утром оказалось, что он спал в незамкнутом авто местного жителя.

В селе Пустовойтово, расположенном в Кременчугском районе Полтавской области, полиция и неравнодушные всю ночь разыскивали 13-летнего мальчика, который вечером ушел из дома и не вернулся. Об исчезновении ребенка сообщила его мать около 23:00. Об этом рассказали в полиции.

Получив информацию об исчезновении малолетнего парня, на его поиски ориентировали личный состав местного подразделения полиции, патрульные наряды и привлекли кинологов со служебными собаками, общественность и родственников ребенка.

Поиски парня продолжались всю ночь. А около семи утра на следующий день в полицию поступила информация от местных жителей, что ребенок нашелся. Оказалось, что неподалеку от места жительства парень спал в незамкнутом легковом автомобиле, который принадлежит местному жителю.

С несовершеннолетним все хорошо. Он находится с родными.

Обстоятельства происшествия выясняет ювенальная полиция.

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