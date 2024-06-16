На Полтавщині поліція з собаками усю ніч шукала дитину, яка спала у машині біля дому

Пошуки хлопця тривали всю ніч, а вранці виявилося, що він спав у незамкнутому авто місцевого жителя.

У селі Пустовійтове, що знаходиться у Кременчуцькому районі Полтавської області, поліція та небайдужі всю ніч розшукували 13-річного хлопчика, який увечері пішов з дому та не повернувся. Про зникнення дитини повідомила його мати близько 23:00. Про це розповіли у поліції.

Отримавши інформацію про зникнення малолітнього хлопця, на його пошуки орієнтували особовий склад місцевого підрозділу поліції, патрульні наряди та залучили кінологів зі службовими собаками, громадськість і родичів дитини.

Пошуки хлопця тривали всю ніч. А близько сьомої години ранку наступного дня до поліції надійшла інформація від місцевих мешканців, що дитина знайшлася. Виявилось, що неподалік місця проживання хлопець спав у незамкненому легковому автомобілі, який належить місцевому мешканцю.

З неповнолітнім все гаразд. Він перебуває з рідними.

Обставини події з’ясовує ювенальна поліція.

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