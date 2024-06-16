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В Японії поширюється «м’ясоїдна бактерія», здатна вбити за 48 годин

19:51, 16 червня 2024
Станом на початок червня зареєстровано 977 випадків з початку року, що перевищило минулорічний рекорд.
В Японії поширюється «м’ясоїдна бактерія», здатна вбити за 48 годин
Джерело фото: Kenny Kuo / Unsplash
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У Японії набирає обертів захворювання, спричинене рідкісною «м’ясоїдною бактерією», від якої пацієнти можуть помирати упродовж 48 годин.

Про це видання «Bloomberg» повідомило 15 червня.

Загалом станом на 2 червня у цьому році у Японії виявлено 977 випадків синдрому стрептококового токсичного шоку (STSS).

За даними Національного інституту інфекційних захворювань, який відстежує випадки захворювання з 1999 року, це більше, ніж рекордні 941 випадок, зареєстровані за весь минулий рік.

Як пише видання, рідкісна «м’ясоїдна бактерія» — стрептокок групи А (GAS) — зазвичай викликає набряк і біль у горлі. Але деякі типи бактерій можуть призвести до швидкого розвитку симптомів, зокрема біль і набряк кінцівок, лихоманку та низький кров’яний тиск, які можуть супроводжуватися некрозом, проблемами з диханням та навіть смертю.

«Більшість смертей трапляються протягом 48 годин», — розповів професор інфекційних хвороб Токійського жіночого медичного університету Кен Кікучі.

Він додав, що щойно пацієнт помічає набряк стопи вранці, до обіду цей набряк може розширитися до коліна, після чого пацієнт може померти протягом 48 годин.

Наприкінці 2022 року, принаймні, п’ять європейських країн повідомили Всесвітній організації охорони здоров’я про збільшення випадків інвазивного стрептококового захворювання групи А (iGAS).

У ВООЗ заявили, що зростання кількості випадків відбулося після того, як були зняті обмеження через коронавірусну хворобу.

За словами Кікучі, за нинішніх темпів зараження кількість випадків захворювання в Японії може досягти 2500 цього року, а «жахливий» рівень смертності становитиме 30%.

Кікучі закликав людей дотримуватися гігієни рук і обробляти будь-які відкриті рани. Він сказав, що пацієнти можуть переносити стрептокок групи А у своєму кишківнику, тому зростає загроза забруднити руки після випорожнення.

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