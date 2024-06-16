У Києві «Land Rover» вʼїхав у канаву, де проводилися ремонтні роботи: фото

Патрульні виявили в автівці керманича та допомогли йому вибратися у безпечне місце.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві водій автомобіля «Land Rover» не впорався з керуванням та вʼїхав в канаву. Про подробиці ДТП на бульварі Миколи Міхновського повідомили у Патрульній поліції столиці.

Як зазначили у відомстві, інспектори отримали повідомлення про водія, який не впорався з керуванням, пошкодив обмежувачі та вʼїхав у канаву, де проводилися ремонтні роботи.

На місці події патрульні виявили в автівці керманича та допомогли йому вибратися у безпечне місце.

У поліції пишуть, що інспектори помітили, що водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, відтак запропонували йому пройти огляд на стан спʼяніння, але громадянин відмовився.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння);

протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.

Надалі рішення по справі прийматиме суд.

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