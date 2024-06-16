В Киеве «Land Rover» въехал в канаву, где проводились ремонтные работы: фото

В Киеве водитель автомобиля «Land Rover» не справился с управлением и въехал в канаву. О подробностях ДТП на бульваре Николая Михновского сообщили в Патрульной полиции столицы.
Как отметили в ведомстве, инспекторы получили сообщения о водителе, который не справился с управлением, повредил ограничители и въехал в канаву, где проводились ремонтные работы.
На месте происшествия патрульные обнаружили в автомобиле водителя и помогли ему выбраться в безопасное место.
В полиции пишут, что инспекторы заметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти осмотр на состояние опьянения, но гражданин отказался.
Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные материалы:
В дальнейшем решение по делу будет принимать суд.
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