На Киевщине правоохранители провели профилактический рейд на железнодорожных станциях

С началом лета в соцсетях начали выкладывать ролики, где зафиксированы случаи, когда молодежь каталась на задней части пригородного электропоезда.

В Киевской области ювенальные инспекторы совместно со службой по делам детей провели профилактический рейд на железнодорожных станциях региона. Как сообщили в полиции, правоохранители объясняли молодежи о последствиях из-за нарушения правил безопасности пользования железнодорожным транспортом.

Там отметили, что с началом лета в социальных сетях граждане начали выкладывать ролики, где зафиксированы случаи, когда молодежь каталась на задней части пригородного электропоезда.

В полиции отмечают – опасное развлечение может стоить не только здоровья, но и жизни. Поэтому следует придерживаться всех правил использования железнодорожного транспорта.

Во время пребывания вблизи железной дороги категорически запрещается:

Ходить по путям и приближаться к ним на расстояние менее чем пять метров.

Переходить и перебегать через путь перед поездом, приближается, если до него осталось менее 400 метров.

Переходить путь сразу после прохода поезда, не убедившись, что по соседним путям не передвигается подвижной состав.

На станциях и гонках пролезать под вагонами и перелезать через автосцепку для перехода через колею.

Пролезать под закрытым шлагбаумом и выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться.

На электрифицированных линиях подниматься на опоры.

Подниматься на крыши поездов, локомотивов и вагонов, а также на конструкции мостов, осветительных башен.

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