На Киевщине правоохранители провели профилактический рейд на железнодорожных станциях

В Киевской области ювенальные инспекторы совместно со службой по делам детей провели профилактический рейд на железнодорожных станциях региона. Как сообщили в полиции, правоохранители объясняли молодежи о последствиях из-за нарушения правил безопасности пользования железнодорожным транспортом.
Там отметили, что с началом лета в социальных сетях граждане начали выкладывать ролики, где зафиксированы случаи, когда молодежь каталась на задней части пригородного электропоезда.
В полиции отмечают – опасное развлечение может стоить не только здоровья, но и жизни. Поэтому следует придерживаться всех правил использования железнодорожного транспорта.
Во время пребывания вблизи железной дороги категорически запрещается:
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