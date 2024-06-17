На Київщині правоохоронці провели профілактичний рейд на залізничних станціях

У Київській області ювенальні інспектори спільно зі службою у справах дітей провели профілактичний рейд на залізничних станціях регіону. Як повідомили у поліції, правоохоронці пояснювали молоді про наслідки через порушення правил безпеки користування залізничним транспортом.
Там зазначили, що з початком літа у соціальних мережах громадяни почали викладати ролики, де зафіксовані випадки, коли молодь каталася на задній частині приміського електропотяга.
У поліції наголошують – небезпечна розвага може коштувати не лише здоровʼя, а й життя. Тому варто дотримуватись усіх правил користування залізничним транспортом.
Під час перебування поблизу залізниці категорично забороняється:
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