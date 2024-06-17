На Київщині правоохоронці провели профілактичний рейд на залізничних станціях

З початком літа у соцмережах почали викладати ролики, де зафіксовані випадки, коли молодь каталася на задній частині приміського електропотяга.

У Київській області ювенальні інспектори спільно зі службою у справах дітей провели профілактичний рейд на залізничних станціях регіону. Як повідомили у поліції, правоохоронці пояснювали молоді про наслідки через порушення правил безпеки користування залізничним транспортом.

Там зазначили, що з початком літа у соціальних мережах громадяни почали викладати ролики, де зафіксовані випадки, коли молодь каталася на задній частині приміського електропотяга.

У поліції наголошують – небезпечна розвага може коштувати не лише здоровʼя, а й життя. Тому варто дотримуватись усіх правил користування залізничним транспортом.

Під час перебування поблизу залізниці категорично забороняється:

Ходити по коліях та наближатися до них на відстань менш як п'ять метрів.

Переходити та перебігати через колію перед поїздом, наближається, якщо до нього залишилося менше ніж 400 метрів.

Переходити колію зразу після проходу потяга, не впевнившись, що по сусідніх коліях не пересувається рухомий склад.

На станціях і перегонах пролізати під вагонами й перелізати через автозчеп для переходу через колію.

Пролізати під закритим шлагбаумом та виходити на переїзд, коли шлагбаум починає закриватися.

На електрифікованих лініях підійматися на опори.

Підійматися на дахи поїздів, локомотивів та вагонів, а також на конструкції мостів, освітлювальних веж.

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