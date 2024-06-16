Олімпійська збірна України з футболу зіграє у фіналі турніру у Франції

Фінальний матч розпочнеться 16 червня о 19:15.

Джерело фото: УАФ

16 червня олімпійська збірна України, яка готується до літніх Ігор, завершить свій виступ на міжнародному турнірі у Франції Tournoi Maurice Revello поєдинком із командою Кот-д'Івуару, що представлена гравцями до 20-ти років. Фінальний матч розпочнеться о 19:15 за київським часом.

Як повідомляє пресслужба УАФ, у груповому раунді підопічні Руслана Ротаня впевнено перемогли команду Індонезії U-20 — 3:0, розгромили збірну Італії U-21 — 4:0, обіграли Панаму U-23 — 2:0 та Японію U-21 — 2:1. Посівши перше місце у своєму квінтеті, синьо-жовті отримали право розіграти головний приз із переможцем іншої групи — командою Кот-д'Івуару U-20.

«Ми не ставили результат на турнірі питанням номер один, але апетит приходить під час їжі. Це фінал, хороший суперник, спробуємо зіграти на максимумі. Взагалі головне, що під час цих змагань ми змогли налагодити взаєморозуміння на полі, втілити на практиці наші ідеї.

Ми не дивимося на суперника, зважаємо лише на свою гру. Хочемо підготуватися до Олімпіади не тільки фізично, але й психологічно, ментально. Із розумінням того, що ми хочемо й що робимо. Треба викластися у Франції на сто відсотків. Менш ніж за місяць зберемося біля Бордо для підготовки до Ігор. За п'ять—сім днів визначимося зі складом, будемо розмовляти з клубами на предмет кадрових питань. Зараз, під час війни, важливо разом працювати задля нашої країни», — заявив напередодні головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань.

Нагадаємо, у Німеччині стартувало Євро-2024: групи, призові та розклад матчів збірної України.

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