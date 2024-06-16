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Відсутність підстав для виключення з військового обліку працівника коледжу у разі наявності в нього відстрочки від призову: позиція КАС ВС

14:40, 16 червня 2024
Суд вказав, що положення Закону не передбачають такої підстави для виключення громадян з військового обліку як наявність відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
Відсутність підстав для виключення з військового обліку працівника коледжу у разі наявності в нього відстрочки від призову: позиція КАС ВС
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П'ятий апеляційний адміністративний суд оприлюднив позицію Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду щодо відсутності підстав для виключення з військового обліку працівника навчального закладу у разі наявності в нього відстрочки від призову.

Так, КАС ВС у постанові №340/3208/22 від 31.05.2024 зазначив, що відповідно до абз. 3 ч.2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року № 3543-XII призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Відстрочка від призову також передбачена ч. 8 ст. 39-1 ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII, за якою призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період не підлягають також громадяни України, визначені абз. 4 - 11 ч. 1 та ч. 2 ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

За обставин даної справи позивач висловлював незгоду із діями відповідачів щодо його призову – вказавши що він, як викладач коледжу, має право на відстрочку від призову. Також, просив зняти його з військового обліку у зв`язку з тим, що він не підлягає мобілізації.

ВС погодився з судами попередніх інстанцій щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог про зобов'язання зняти позивача з військового обліку, оскільки, зокрема, відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 37 Закону № 2232-XII виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК та СП підлягають громадяни України, які, зокрема призвані чи прийняті на військову службу.

Крім того, положення ч. 6 ст. 37 ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу» не передбачають такої підстави для виключення громадян України з військового обліку як наявність відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

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