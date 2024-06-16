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Отсутствие оснований для исключения из военного учета работника колледжа в случае наличия у него отсрочки от призыва: позиция КАС ВС

14:40, 16 июня 2024
Суд указал, что положения Закона не предусматривают такого основания для исключения граждан из военного учета как наличие отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
Отсутствие оснований для исключения из военного учета работника колледжа в случае наличия у него отсрочки от призыва: позиция КАС ВС
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Пятый апелляционный административный суд обнародовал позицию Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда об отсутствии оснований для исключения из военного учета работника учебного заведения в случае наличия у него отсрочки от призыва.

Так, КАС ВС у постанові №340/3208/22 від 31.05.2024 зазначив, що відповідно до абз. 3 ч.2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року № 3543-XII призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Відстрочка від призову також передбачена ч. 8 ст. 39-1 ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII, за якою призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період не підлягають також громадяни України, визначені абз. 4 - 11 ч. 1 та ч. 2 ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

За обставин даної справи позивач висловлював незгоду із діями відповідачів щодо його призову – вказавши що він, як викладач коледжу, має право на відстрочку від призову. Також, просив зняти його з військового обліку у зв`язку з тим, що він не підлягає мобілізації.

ВС погодився з судами попередніх інстанцій щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог про зобов'язання зняти позивача з військового обліку, оскільки, зокрема, відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 37 Закону № 2232-XII виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК та СП підлягають громадяни України, які, зокрема призвані чи прийняті на військову службу.

Крім того, положення ч. 6 ст. 37 ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу» не передбачають такої підстави для виключення громадян України з військового обліку як наявність відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

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