Экстремалы из Германии и Италии на мотоциклах случайно пересекли границу Украины

Путешественников в порядке реадмиссии передадут пограничникам Румынии.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили о трех мужчинах, гражданах Германии и Италии, которые на мотоциклах пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска.

Как отметили в ГПСУ, документов при себе они не имели, поэтому пограничникам пришлось составить админпротоколы.

В настоящее время иностранцы находятся в пограничном подразделении. Позже путешественников в порядке реадмиссии передадут пограничникам Румынии.

Ранее в ГПСУ писали, что поляки на квадроциклах заблудились и заехали незаконно в Украину – видео.

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