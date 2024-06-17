Екстремали з Німеччини та Італії на мотоциклах випадково перетнули кордон України

Мандрівників в порядку реадмісії передадуть прикордонникам Румунії.

У Державній прикордонній службі України повідомили про трьох чоловіків, громадян Німеччини та Італії, які на мотоциклах перетнули українсько-румунський кордон поза пунктом пропуску.

Як зазначили у ДПСУ, документів при собі вони не мали, тож прикордонникам довелося скласти адмінпротоколи.

Нині іноземці перебувають у прикордонному підрозділі. Згодом мандрівників в порядку реадмісії передадуть прикордонникам Румунії.

Раніше у ДПСУ писали, що поляки на квадроциклах заблукали і заїхали незаконно в Україну – відео.

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