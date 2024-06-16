Олимпийская сборная Украины по футболу сыграет в финале турнира во Франции

Финальный матч начнется 16 июня в 19:15.

Источник фото: УАФ

16 июня олимпийская сборная Украины, которая готовится к пожилым Играм, завершит свое выступление на международном турнире во Франции Tournoi Maurice Revello поединком с командой Кот-д'Ивуара, представленной игроками до 20 лет. Финальный матч начнется в 19:15 по киевскому времени.

Как сообщает пресс-служба УАФ, в групповом раунде подопечные Руслана Ротаня уверенно победили команду Индонезии U-20 – 3:0, разгромили сборную Италии U-21 – 4:0, обыграли Панаму U-23 – 2:0 и Японию U-21 – 2:1. Заняв первое место в своем квинтете, сине-желтые получили право разыграть главный приз с победителем другой группы – командой Кот-д'Ивуара U-20.

«Мы не ставили результат на турнире вопросом номер один, но аппетит приходит во время еды. Это финал, хороший соперник, попытаемся сыграть на максимуме. Вообще главное, что во время этих соревнований мы смогли наладить взаимопонимание на поле, реализовать на практике наши идеи.

Мы не смотрим на соперника, учитываем только свою игру. Хотим подготовиться к Олимпиаде не только физически, но и психологически, ментально. С пониманием того, что мы хотим и что делаем. Надо выложиться во Франции на сто процентов. Менее чем через месяц соберемся у Бордо для подготовки к Играм. Через пять-семь дней определимся с составом, будем разговаривать с клубами на предмет кадровых вопросов. Сейчас, во время войны, важно вместе работать ради нашей страны», — заявил главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань.

Напомним, в Германии началось Евро-2024: группы, призовые и расписание матчей сборной Украины.

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