Практика судов
  1. В Украине

В Японии распространяется «плотоядная бактерия», способная убить за 48 часов

19:51, 16 июня 2024
По состоянию на начало июня зарегистрировано 977 случаев с начала года, что превысило прошлогодний рекорд.
В Японии распространяется «плотоядная бактерия», способная убить за 48 часов
Источник фото: Kenny Kuo / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Японии набирает обороты заболение, вызванное редкой «плотоядной бактерией», от которой пациенты могут умирать в течение 48 часов.

Об этом издание «Bloomberg» сообщило 15 июня.

В целом по состоянию на 2 июня в этом году в Японии выявлено 977 случаев синдрома стрептококкового токсического шока (STSS).

По данным Национального института инфекционных заболеваний, который отслеживает случаи заболевания с 1999 года, это больше, чем рекордный 941 случай, зарегистрированный за весь прошлый год.

Как пишет издание, редкая «плотоядная бактерия» — стрептококк группы А (GAS) — обычно вызывает отек и боль в горле. Но некоторые типы бактерий могут привести к быстрому развитию симптомов, включая боль и отек конечностей, лихорадку и низкое кровяное давление, которые могут сопровождаться некрозом, проблемами с дыханием и даже смертью.

«Большинство смертей происходит в течение 48 часов», — рассказал профессор инфекционных болезней Токийского женского медицинского университета Кен Кикучи.

Он добавил, что как только пациент замечает отек стопы утром, к обеду этот отек может расшириться до колена, после чего пациент может умереть в течение 48 часов.

В конце 2022 года, по крайней мере, пять европейских стран сообщили Всемирной организации здравоохранения об увеличении случаев инвазивного стрептококкового заболевания группы А (iGAS).

В ВОЗ заявили, что рост количества случаев произошел после того, как были сняты ограничения из-за коронавирусной болезни.

По словам Кикучи, при нынешних темпах заражения число случаев заболевания в Японии может достичь 2 500 в этом году, а «ужасающий» уровень смертности составит 30%.

Кикучи призвал людей соблюдать гигиену рук и обрабатывать любые открытые раны. Он сказал, что пациенты могут переносить стрептококк группы А в своем кишечнике, поэтому возрастает угроза загрязнения рук после стула.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ВККС рассказали, почему Комиссии необходима финансовая независимость от ГСА и Совета правосудия

ВККС сможет более оперативно распоряжаться бюджетными средствами, а в отношениях с Советом правосудия могут возникнуть проблемы.

Верховная Рада предусмотрела новое условие для освобождения от штрафов за нарушение военного учета

Новый закон предусматривает – если Минобороны как держатель Реестра «Оберег» имеет возможность самостоятельно получить персональные данные из других электронных ресурсов, то ответственность по статьям 210 и 210-1 КУпАП за нарушение правил военного учета не наступает.

Верховный Суд высказался об условиях учета для госслужащего при назначении пенсии специального стажа, приобретенного после реформирования системы социального обеспечения

Условия учета стажа государственного служащего при назначении пенсии – позиция Верховного Суда.

Прокурор раскритиковал судью в судебном заседании и обвинил суд в том, что дело пошло не в том направлении

Судья в ответ удовлетворил отвод прокурора и пожаловался на его действия в Высший совет правосудия.

У суда отсутствуют полномочия по признанию несчастного случая связанным с производством – Большая Палата Верховного Суда отменила решение судов, удовлетворивших иск шахтера

Большая Палата Верховного Суда решила, что суд не уполномочен устанавливать или считать доказанным факт связанности несчастного случая с производством, и отменила решение судов, удовлетворивших иск травмированного на производстве шахтера, хотя кассационную жалобу подала шахта, не обжаловавшая решение суда первой инстанции в апелляции.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду