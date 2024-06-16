В Японии распространяется «плотоядная бактерия», способная убить за 48 часов

По состоянию на начало июня зарегистрировано 977 случаев с начала года, что превысило прошлогодний рекорд.

Источник фото: Kenny Kuo / Unsplash

В Японии набирает обороты заболение, вызванное редкой «плотоядной бактерией», от которой пациенты могут умирать в течение 48 часов.

Об этом издание «Bloomberg» сообщило 15 июня.

В целом по состоянию на 2 июня в этом году в Японии выявлено 977 случаев синдрома стрептококкового токсического шока (STSS).

По данным Национального института инфекционных заболеваний, который отслеживает случаи заболевания с 1999 года, это больше, чем рекордный 941 случай, зарегистрированный за весь прошлый год.

Как пишет издание, редкая «плотоядная бактерия» — стрептококк группы А (GAS) — обычно вызывает отек и боль в горле. Но некоторые типы бактерий могут привести к быстрому развитию симптомов, включая боль и отек конечностей, лихорадку и низкое кровяное давление, которые могут сопровождаться некрозом, проблемами с дыханием и даже смертью.

«Большинство смертей происходит в течение 48 часов», — рассказал профессор инфекционных болезней Токийского женского медицинского университета Кен Кикучи.

Он добавил, что как только пациент замечает отек стопы утром, к обеду этот отек может расшириться до колена, после чего пациент может умереть в течение 48 часов.

В конце 2022 года, по крайней мере, пять европейских стран сообщили Всемирной организации здравоохранения об увеличении случаев инвазивного стрептококкового заболевания группы А (iGAS).

В ВОЗ заявили, что рост количества случаев произошел после того, как были сняты ограничения из-за коронавирусной болезни.

По словам Кикучи, при нынешних темпах заражения число случаев заболевания в Японии может достичь 2 500 в этом году, а «ужасающий» уровень смертности составит 30%.

Кикучи призвал людей соблюдать гигиену рук и обрабатывать любые открытые раны. Он сказал, что пациенты могут переносить стрептококк группы А в своем кишечнике, поэтому возрастает угроза загрязнения рук после стула.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.