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Ветеранам спростили можливість подання заяв на призначення житлової пільги

21:04, 16 червня 2024
Замість двох окремих заяв подається одна спрощена – про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг.
Ветеранам спростили можливість подання заяв на призначення житлової пільги
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Пенсійний фонд разом з Міністерством у справах ветеранів реалізував експериментальний проєкт, який спрощує ветеранам війни, а також їхнім родинам процес звернення за житловою пільгою.

Як повідомляють у ПФУ, з червня спрощену заяву можна подати на вебпорталі електронних послуг Фонду.

«Реалізація експериментального проєкту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг спрощує формат та процедуру самого звернення, цифровізує інформацію, необхідну для призначення пільги», – розповів Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус. 

За його словами, замість двох окремих заяв, за новим проєктом, подається одна спрощена – про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг. У спрощеній заяві ветерану війни потрібно зазначити значно меншу кількість інформації, ніж це було раніше, адже опрацювання даних здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.  

Крім того, за новим механізмом, подати заяву на призначення пільг замість ветерана війни можуть члени його родини. До них належать, зокрема, чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи та ін.

Подати заяву та необхідні документи можна в один зі способів:

  • особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою – на адресу органу Фонду;
  • онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ та мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Завдяки можливості в автоматичному режимі отримувати інформацію з Єдиного державного реєстру ветеранів війни підтвердження статусу учасника бойових дій відбувається миттєво.

Раніше стало відомо, що ветеранам доступна програма пільгового кредитування для бізнесу – які умови.

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