У Києві через значні опади підпором води з річки Либідь підмило проїжджу частину

Асфальтувати пошкоджену ділянку обіцяють найближчими днями за сприятливих погодних умов.

У столиці 15 червня на вул. Антоновича внаслідок значних опадів підпором води з річки Либідь підмило проїжджу частину. Про це повідомили у КМДА.

Там заявили, що фахівці «Київавтодору» зайнялися усуненням наслідки пошкодження асфальтного покриття.

Як зазначили у комунальній корпорації, асфальтування цієї ділянки здійснюватиметься найближчими днями за сприятливих погодних умов.

Нагадаємо, у суботу у Києві пройшов сильний дощ, через який затопило вулиці. Відео столичного потопу опублікували місцеві жителі у соцмережах.

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