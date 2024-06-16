Норвегія надасть Україні понад $73 мільйони на відновлення енергетики

Норвегія повідомила, що вже вирішено, що 120 мільйонів крон підуть на ремонт енергетики у Харкові.

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Норвегія надасть Україні 1,1 мільярда норвезьких крон (понад 73 мільйони доларів США), щоб допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Про це пише «The Guardian».

«росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення», - заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

Він зазначив, що Норвегія веде діалог з Україною про використання наданих коштів. За його словами, «самі українці найкраще розуміють, що потрібно». Прем'єр також додав, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.

Норвегія повідомила, що вже вирішено, що 120 мільйонів крон підуть на ремонт енергетики у Харкові. В семи пологових відділеннях і операційних в Харківській області будуть встановлені сонячні батареї.

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