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Якщо росія не погодиться з умовами, ми примусимо її здатися, – Прем'єрка Італії про захист України

15:52, 16 червня 2024
Джорджа Мелоні на Саміті миру закликала до міжнародної єдності для захисту України.
Якщо росія не погодиться з умовами, ми примусимо її здатися, – Прем'єрка Італії про захист України
Джерело фото: RFI
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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на Саміті миру у Швейцарії закликала міжнародну спільноту об’єднати зусилля для захисту України. Вона наголосила, що якщо росія не погодиться з цими умовами, її примусять здатися.

«Захищати Україну – це об'єднати всі зусилля міжнародної спільноти для її захисту. Якщо росія не погодиться [з цими умовами], ми примусимо її здатися», заявила Мелоні.

Вона підкреслила, що необхідно встановити мінімальні умови для мирної дискусії, але мир не означає, що Україна повинна здатися, як того бажає російський диктатор володимир путін.

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