У США визнали невинною у вбивстві жінку, яка провела у в’язниці 43 роки

Термін ув’язнення 63-річної Сандри Хемме, найдовше відоме незаконне засудження жінки в історії США.

Джерело фото: The Kansas City Star

У США суд визнав 63-річну Сандру Хемме невинною у вбивстві, за звинувачення в якому жінка провела у в’язниці 43 роки. Про це повідомляє «The Guardian».

Райан Хорсман – суддя округу Лівінгстон, що в Міссурі – знайшов «чіткі та переконливі» докази того, що Сандра не вбивала працівницю бібліотеки в 1980 році.

На думку суду, «докази прямо» пов’язують вбивство з місцевим поліцейським, який пізніше потрапив до в’язниці за інший злочин.

Хемме, яка провела останні 43 роки за ґратами, мають звільнити протягом 30 днів. Як заявляли її адвокати, термін ув'язнення Хемме знаменує собою найдовший відомий неправомірний вирок жінки в історії США.

У 1980-му в Сент-Джозеф, штат Міссурі, вбили Патрицію Єшке – працівницю місцевої бібліотеки.

Як пишуть у ЗМІ, Сандра визнала себе винною у злочині, аби уникнути смертної кари. Пізніше вирок скасували, але в 1985 році відбувся одноденний судовий процес, в якому єдиним доказом проти жінки було її «зізнання». За результатами розгляду справи, жінку засудили до довічного ув’язнення.

У своєму рішенні суддя постановив, що «жодні докази, крім недостовірних заяв пані Хемме, не пов’язують її зі злочином», додавши, що ці заяви були «взяті, коли вона перебувала в психіатричній кризі та відчувала фізичний біль».

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