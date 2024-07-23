Директору КП у Києві повідомлено про підозру у завищенні вартості ремонту парку на 614 тисяч гривень

Директору комунального підприємства повідомлено про підозру у справі з капітального ремонту парку «Молодіжний».

У справі про капітальний ремонт парку «Молодіжний» у Деснянському районі Києва, вартість якого виявилася завищеною на понад 614 тисяч гривень, директору комунального підприємства повідомлено про підозру. Про це інформує Київська міська прокуратура.

Згідно з інформацією, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району у вересні 2022 року оплатило роботи з капітального ремонту парку. Виявилося, що вартість будівельних матеріалів була значно завищена.

Директор КП підписав договір підряду без перевірки середньоринкових цін на будівельні матеріали. В результаті, вартість щебню та гранвідсіву була завищена на суму понад 614 тисяч гривень, що при загальній вартості договору, трохи більше 2 мільйонів гривень, є суттєвим порушенням.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури директору КП повідомлено про підозру у службовій недбалості відповідно до частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

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