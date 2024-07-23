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Директору КП в Киеве сообщено о подозрении в завышении стоимости ремонта парка на 614 тысяч гривен

14:30, 23 июля 2024
Директору коммунального предприятия сообщено о подозрении в деле по капитальному ремонту парка «Молодежный».
Директору КП в Киеве сообщено о подозрении в завышении стоимости ремонта парка на 614 тысяч гривен
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В деле о капитальном ремонте парка «Молодежный» в Деснянском районе Киева, стоимость которого оказалась завышенной более чем на 614 тысяч гривен, директору коммунального предприятия сообщено о подозрении. Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Согласно информации, коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Деснянского района в сентябре 2022 года оплатило работы по капитальному ремонту парка. Оказалось, что стоимость строительных материалов была значительно завышена.

Директор КП подписал договор подряда без проверки среднерыночных цен на строительные материалы. В результате, стоимость щебня и гранотсева была завышена на сумму более 614 тысяч гривен, что при общей стоимости договора, чуть более 2 миллионов гривен, является существенным нарушением.

При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры директору КП сообщено о подозрении в служебной халатности в соответствии с частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

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