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В Одесі через влучання блискавки загорівся храм, фото

22:18, 27 серпня 2024
Сталося загоряння купола храму чоловічого монастиря.
В Одесі через влучання блискавки загорівся храм, фото
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В Одесі блискавка влучила в храм чоловічого монастира в результаті чого спалахнула пожежа.

Про це повідомило Управління ДСНС в Одеській області.

«Сьогодні зранку в місті Одесі, по вулиці Небесної сотні, виникло загоряння купола храму чоловічого монастиря. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, складність гасіння пожежі полягала в відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту. На місці події працювало 49 вогнеборців.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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