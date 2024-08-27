В Одесі через влучання блискавки загорівся храм, фото

В Одесі блискавка влучила в храм чоловічого монастира в результаті чого спалахнула пожежа.
Про це повідомило Управління ДСНС в Одеській області.
«Сьогодні зранку в місті Одесі, по вулиці Небесної сотні, виникло загоряння купола храму чоловічого монастиря. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику», - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у ДСНС, складність гасіння пожежі полягала в відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту. На місці події працювало 49 вогнеборців.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
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