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Суддя КСУ Галина Юровська провела лекцію, присвячену Дню Незалежності України, відео

11:21, 24 серпня 2024
Під час лекції суддя зазначила, що кожен громадянин має знати етапи становлення та розвитку української незалежності.
Суддя КСУ Галина Юровська провела лекцію, присвячену Дню Незалежності України, відео
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Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська 24 серпня провела тематичну онлайн-лекцію «День Незалежності України – символ твоєї свободи».

Відповідно до Постанови Верховної Ради «Про День незалежності України» щорічно 24 серпня в Україні відзначають День Незалежності як державне свято.

Під час лекції суддя зазначила, що кожен громадянин має знати історичні події, що відбувалися на території України від найдавніших часів до сьогодення, а також етапи становлення та розвитку української незалежності.

У цьому контексті Галина Юровська розповіла про події, які відбувалися упродовж ХХ століття, коли українці неодноразово намагалися вибороти свою самостійність.

Ще за часів Української Народної Республіки у 1918 році затверджено герб, основним елементом якого був тризуб – герб Володимира Великого. У ті часи Директорія ухвалила низку законів, спрямованих на розбудову країни: про державну мову, Українську автокефальну православну церкву, а також встановила грошовою одиницею гривню.

Суддя також нагадала присутнім і про інші важливі історичні події, що передували становленню незалежності України в 1991 році, зокрема ухвалення Акту проголошення незалежності України.

Крім того, Галина Юровська звернула увагу на рішення та висновки Конституційного Суду України, спрямовані на зміцнення української незалежності.

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