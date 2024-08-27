На Київщині майстрів лісу судитимуть за незаконну вирубку дерев на 3,5 млн гривень

Через неналежне виконання службових обов’язків із охорони лісу невстановлені особи зрубали 336 сосен.

На Київщині до суду скерували обвинувальні акти стосовно майстрів лісу Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» за фактами службової недбалості. Їх звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до незаконної вирубки дерев на загальну суму майже 3,5 мільйона гривень, повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що через неналежне виконання службових обов’язків із охорони лісу, обвинувачені допустили незаконну порубку деревини на закріпленій за ними територіями у Вишгородському районі. Внаслідок цього невстановлені особи зрубали 336 сосен.

Це спричинило державі збитків на майже 3,5 млн грн. Їм загрожує штраф або обмеження волі до п'яти років.

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