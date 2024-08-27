Видатки України на безпеку та оборону з початку року вже перевищили 1 трильйон гривень, — Мінфін

Видатки загального фонду державного бюджету на сектор безпеки й оборони в січні-липні 2024 року склали 1 трильйон гривень. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Зокрема, з них у липні використано з держбюджету 161,6 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
«Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень», – зазначили в Мінфіні.
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