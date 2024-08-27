Видатки України на безпеку та оборону з початку року вже перевищили 1 трильйон гривень, — Мінфін

Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Видатки загального фонду державного бюджету на сектор безпеки й оборони в січні-липні 2024 року склали 1 трильйон гривень. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, з них у липні використано з держбюджету 161,6 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

«Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень», – зазначили в Мінфіні.

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