Расходы Украины на безопасность и оборону с начала года уже превысили 1 триллион гривен, — Минфин

Расходы общего фонда государственного бюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 составили 1 триллион гривен. Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает Министерство финансов.
В частности, из них в июле из госбюджета использовано 161,6 млрд грн.
Средства были направлены на:
«Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований», – отметили в Минфине.
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