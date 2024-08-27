Расходы Украины на безопасность и оборону с начала года уже превысили 1 триллион гривен, — Минфин

Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Расходы общего фонда государственного бюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 составили 1 триллион гривен. Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает Министерство финансов.

В частности, из них в июле из госбюджета использовано 161,6 млрд грн.

Средства были направлены на:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

«Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований», – отметили в Минфине.

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