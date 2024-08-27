В ЦПД СНБО заявили, что после задержания Дурова Telegram может стать безопаснее

По словам главы ЦПД СНБО Андрея Коваленко, задержание Дурова - это провал российского Генштаба.

Задержание основателя Телеграм Павла Дурова – это история, которая может повлиять на деятельность российской разведки. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что Дуров недавно был в Баку и, возможно, ожидал встречи с путиным. Но у путина отказали во встрече, после чего Дуров улетел в Париж, зная, что там его могут арестовать.

Как сообщается в ЦПД, существует вероятность, что французские спецслужбы теперь могут получить информацию о работе российских спецслужб в Телеграм.

По словам Коваленко, несмотря на арест Дурова, Телеграм в Украине будет дальше работать, наоборот, он может стать безопаснее.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, повлияет ли задержание Павла Дурова на работу Telegram в Украине.

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