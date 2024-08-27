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У ЦПД РНБО заявили, що після затримання Дурова Telegram може стати безпечнішим

17:17, 27 серпня 2024
За словами голови ЦПД РНБО Андрія Коваленка, затримання Дурова - це провал російського Генштабу.
У ЦПД РНБО заявили, що після затримання Дурова Telegram може стати безпечнішим
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Затримання засновника Телеграм Павла Дурова - це історія, яка може вплинути на діяльність російської розвідки. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що Дуров нещодавно був у Баку та, можливо, чекав зустрічі з путіним. Але у путіна відмовили у зустрічі, після чого Дуров полетів до Парижу, знаючи, що там його можуть заарештувати.

Як повідомляється у ЦПД, наразі існує ймовірність, що французькі спецслужби тепер можуть отримати інформацію про роботу російських спецслужб у Телеграм.

За словами Коваленка, незважаючи на арешт Дурова, Телеграм в Україні буде далі працювати, навпаки він може стати безпечнішим.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, чи вплине затримання Павла Дурова на роботу Telegram в Україні

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову пред’явлено звинувачення у 12 злочинах.

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