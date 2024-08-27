В Киевской области мастеров леса будут судить за незаконную вырубку деревьев на 3,5 млн гривен

Из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей по охране леса неустановленные лица срубили 336 сосен.

В Киевской области в суд направили обвинительные акты в отношении мастеров леса Государственного предприятия «Специализированное лесохозяйственное предприятие «Киевоблагролес» по фактам служебной халатности. Их обвиняют в служебной халатности, приведшей к незаконной вырубке деревьев на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен, сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей по охране леса обвиняемые допустили незаконную порубку древесины на закрепленной за ними территориями в Вышгородском районе. В результате этого неустановленные лица срубили 336 сосен.

Это нанесло государству ущерб на почти 3,5 млн грн. Им грозит штраф или ограничение свободы до пяти лет.

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