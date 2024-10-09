Практика судів
  1. В Україні

ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів, фото

10:40, 9 жовтня 2024
Жінку затримали за підозрою у незаконному збагаченні.
ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів, фото
Джерело фото: ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

«Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті», - зазначили у Держбюро.

Повідомляється, що слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директоркою якої нині є депутатка.

Як зазначається, наразі жінку затримали за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші декларація депутат долар ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років

Але вже мобілізовані до 25 років обмежено придатні чоловіки не зможуть звільнитися зі служби.

Законопроект про збереження забезпечення для дезертирів, які повернулися на службу, входить у суперечність з КПК – ГНЕУ ВР

Верховна Рада схвалила законопроект про гарантії продовження служби військовослужбовцями, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, а потім повернулися – але він суперечить порядку звільнення їх від кримінальної відповідальності, визначеному іншим законом.

Голова суду попросила народних депутатів та Вищу раду правосуддя врятувати суд від комунальної катастрофи

В суді кажуть, що неодноразово зверталися до Державної судової адміністрації з приводу аварійної будівлі суду, але результату немає.

Верховна Рада прийняла закон, яким об’єднала під одним поняттям травми поранення, контузію і каліцтво як підстави визначення інвалідності військовослужбовця

Законом запроваджено для визначення підстав інвалідності або смерті у законі термін «травма», під яким розуміється поранення, контузія чи каліцтво.

Мобілізовані до 25 років чоловіки не зможуть звільнитися зі служби – комітет переглянув своє рішення щодо законопроекту 11379-д

Комітет з нацбезпеки виключив з законопроекту 11379-д право на звільнення вже мобілізованих до 25 років обмежено придатних чоловіків.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області