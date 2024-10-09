ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів, фото

Жінку затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

Джерело фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

«Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті», - зазначили у Держбюро.

Повідомляється, що слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директоркою якої нині є депутатка.

Як зазначається, наразі жінку затримали за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Триває досудове розслідування.

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