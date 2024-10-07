У Сумах затримали чоловіка, який підпалив автомобіль військових — відео

Палію загрожує до 8 років тюрми.

У Сумах правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення підпалив автомобіль військових. Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.

За даними слідства, 44-річний місцевий мешканець під час пошуку роботи в «Telegram» погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових авто. На виконання цього завдання підозрюваний вночі 2 жовтня, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, який був припаркований у дворі багатоповерхівки в м. Суми.

Авто вигоріло вщент, також вогонь перекинувся на сусідні транспортні засоби, відтак пошкоджено іще дві автівки цивільних.

Правоохоронці встановили особу підпалювача та затримали його. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Відносно чоловіка обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

У поліції додали, що чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

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