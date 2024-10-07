Україна почала видавати гранти на виготовлення ракет, — Михайло Федоров

Цьогоріч Україна почала надавати гранти на розробку ракет, а у 2025 році планується надання грантів для порохових заводів.

В Україні цьогоріч почали видавати безповоротні гранти на виготовлення ракет. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях саміту Defense Tech Valley, передає Суспільне.

Він додав, що у 2025 році гранти видаватимуть на порохові заводи.

«В цьому році, наприклад, сума інвестицій кластер Brave1 збільшилася. Скажу вам по секрету, в цьому році ми почали видавати гранти на виробництво ракет. У наступному році ми будемо видавати гранти на порохові заводи. Це безповоротні гранти, які ми даємо як певну гарантію, що ви інвестуєте, і ці інвестиції, вони будуть окупатися», - зазначив Федоров.

За словами міністра, цьогоріч створюють стимулятори для тестування оборонних технологій та інфраструктуру для випробувань. Такі юніти в доктринах НАТО називаються «інноваційними інкубаторами» — вони тестують технології на полі бою.

«Ми створили власний юніт. Їх насправді сьогодні вже не один, а велика кількість. Перед тим, як щось купувати, ми тестуємо це на власних юнітах і дивимося, як в реальних умовах працює той чи інший дрон, як працює РЕБ», - додав він.

Федоров зазначив, що протягом останніх двох з половиною років в Україні створили понад 200 компаній, що розробляють роботизовані наземні платформи, 500 компаній, які виготовляють БПЛА, та більше сотні, які виробляють РЕБ.

«Маленькому стартапу не потрібно перетворюватися в велику корпорацію для того, щоб змінити ситуацію на полі бою. Інвесторам не потрібно чекати багато років, поки стартап стане успішною корпорацією. Це може бути три місяці, шість місяців, рік, але все може бути досить швидко», - підкреслив міністр.

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