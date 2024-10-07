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Украина начала выдавать гранты на изготовление ракет, — Михаил Федоров

17:45, 7 октября 2024
В этом году Украина начала предоставлять гранты на разработку ракет, а в 2025 году планируется предоставление грантов для пороховых заводов.
Украина начала выдавать гранты на изготовление ракет, — Михаил Федоров
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В Украине в этом году начали выдавать безвозвратные гранты на изготовление ракет. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях саммита Defense Tech Valley, передает Суспільне.

Он добавил, что в 2025 году гранты будут выдавать на пороховые заводы.

В этом году, например, сумма инвестиций кластер Brave1 увеличилась. Скажу вам по секрету, в этом году мы начали выдавать гранты на производство ракет. В следующем году мы будем выдавать гранты на пороховые заводы. Это безвозвратные гранты, которые мы даем как определенную гарантию, что вы инвестируете, и эти инвестиции они будут окупаться», - отметил Федоров.

По словам министра, в текущем году создают стимуляторы для тестирования оборонных технологий и инфраструктуру для испытаний. Такие юниты в доктринах НАТО называются «инновационными инкубаторами» - они тестируют технологии на поле боя.

«Мы создали свой юнит. Их сегодня уже не один, а большое количество. Перед тем как что-то покупать, мы тестируем это на собственных юнитах и ​​смотрим, как в реальных условиях работает тот или иной дрон, как работает РЕБ», - добавил он.

Федоров отметил, что за последние два с половиной года в Украине создали более 200 компаний, разрабатывающих роботизированные наземные платформы, 500 компаний, производящих БПЛА, и более сотни, производящих РЕБ.

«Маленькому стартапу не нужно превращаться в крупную корпорацию для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Инвесторам не нужно ждать многие годы, пока стартап станет успешной корпорацией. Это может быть три месяца, шесть месяцев, год, но все может быть достаточно быстро», – подчеркнул министр.

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