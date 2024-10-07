Нужно ли платить единый налог предпринимателям I-II групп, которых мобилизовали — ответ ГНС

В налоговой разъяснили вопрос уплаты единого налога для предпринимателей-плательщикой ЕН I-II групп, которых мобилизовали.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области объяснило, нужно ли уплачивать единый налог ФЛП 1-2 групп, мобилизованному во время военного положения.

Там обращают внимание, что в соответствии с п.25 подразд 10 розд.ХХ НКУ, ФЛП – плательщики единого налога, которые имели или не имели наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, на весь период их военной службы освобождаются, в частности связи начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по единому налогу в соответствии с главой 1 разд. XIV «Специальные налоговые режимы» НКУ.

Основанием для такого освобождения является заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, которые подаются в контролирующий орган по месту налоговой регистрации самозанятого лица в течение 10 дней после его демобилизации. Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, на особый период, заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, подаются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации).

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