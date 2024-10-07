Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута, – Фицо

Роберт Фицо подчеркнул, что Словакия поддерживает стремление Украины присоединиться к единой энергетической системе ЕС.

В случае блэкаута Словакия готова предоставить Украине аварийные поставки электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает Укринформ.

"Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии", - сказал Фицо.

Роберт Фицо заявил о том, что Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

"На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение. Понимаем, что большинство вашей энергосистемы было уничтожено, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстовано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас", - заявил Фицо.

Напомним, что Словакия выделит 500 тысяч евро на энергетическую помощь Украине.

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